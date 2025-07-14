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В Украине посчитали, сколько стоит зарядить электромобиль в июле: традиционное топливо проигрывает

Виктор Волокита — 14 июля, 18:05
В Украине посчитали, сколько стоит зарядить электромобиль в июле: традиционное топливо проигрывает
Getty Images

В июле 2025 года средняя стоимость зарядки электромобиля через сетевую ЭЗС в Украине составляет 360 грн за 100 км пробега, при условии потребления 20 кВт-ч на 100 км.

Такие данные обнародовал Институт исследований авторынка (ИДА), сообщает отраслевое издание enkorr.

Это на 40-240 грн меньше, чем расходы на традиционные виды топлива.

Для сравнения:

  • бензиновый автомобиль (10 л/100 км):≈600грн;
  • авто с ГБО (12 л/100 км):≈410грн;
  • электромобиль на публичной ЭЗС:≈360грн;
  • электромобиль от домашнего счетчика (однозонный):≈90грн;
  • электромобиль по ночному тарифу:≈45грн.

По данным ИДА, около 40% украинского парка электромобилей (из более 170 тыс. авто) имеют аккумуляторы емкостью более 50 кВт-ч - их считают пригодными для межобластных поездок.

Средняя цена за киловатт-час на станциях публичного доступа составляет:

  • АС порт: 14,82 грн (+0,17 грн);
  • DC порт: 17,65 грн (без изменений).

Скоростные придорожные ЭЗС имеют более высокие тарифы, тогда как зарядки, расположенные на паркингах торговых центров или ресторанов, - ниже.

Информация собрана через мобильные приложения операторов, с учетом частоты повторения тарифов вблизи междугородних дорог, отмечают в ИДА. Эти данные носят справочный характер и не являются рейтингом операторов.

Напомним:

Стоимость зарядки электромобиля в Германии часто превышает расходы на бензин, что ставит под угрозу экологический транспортный переход.

автомобили топливо

топливо

В Украине посчитали, сколько стоит зарядить электромобиль в июле: традиционное топливо проигрывает
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