В Украине посчитали, сколько стоит зарядить электромобиль в июле: традиционное топливо проигрывает
В июле 2025 года средняя стоимость зарядки электромобиля через сетевую ЭЗС в Украине составляет 360 грн за 100 км пробега, при условии потребления 20 кВт-ч на 100 км.
Такие данные обнародовал Институт исследований авторынка (ИДА), сообщает отраслевое издание enkorr.
Это на 40-240 грн меньше, чем расходы на традиционные виды топлива.
Для сравнения:
- бензиновый автомобиль (10 л/100 км):≈600грн;
- авто с ГБО (12 л/100 км):≈410грн;
- электромобиль на публичной ЭЗС:≈360грн;
- электромобиль от домашнего счетчика (однозонный):≈90грн;
- электромобиль по ночному тарифу:≈45грн.
По данным ИДА, около 40% украинского парка электромобилей (из более 170 тыс. авто) имеют аккумуляторы емкостью более 50 кВт-ч - их считают пригодными для межобластных поездок.
Средняя цена за киловатт-час на станциях публичного доступа составляет:
- АС порт: 14,82 грн (+0,17 грн);
- DC порт: 17,65 грн (без изменений).
Скоростные придорожные ЭЗС имеют более высокие тарифы, тогда как зарядки, расположенные на паркингах торговых центров или ресторанов, - ниже.
Информация собрана через мобильные приложения операторов, с учетом частоты повторения тарифов вблизи междугородних дорог, отмечают в ИДА. Эти данные носят справочный характер и не являются рейтингом операторов.
Напомним:
Стоимость зарядки электромобиля в Германии часто превышает расходы на бензин, что ставит под угрозу экологический транспортный переход.