Україна домовляється зі США про $1,4 мільярда кредиту для оновлення енергообладнання

Україна та США обговорили можливість залучення кредитної допомоги 1,4 млрд доларів від DFC (Міжнародної фінансової корпорації розвитку США) для оновлення енергетичного обладнання, зокрема для газовидобутку, і посилення співпраці з американським "Ексімбанком".

Про це у Телеграм повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, який 24 березня розпочав візит до Сполучених Штатів Америки із зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом.

"Окрему увагу приділили темі збільшення видобутку газу й нафти в Україні із залученням американських компаній. Обговорили розвиток Вертикального газового коридору, переваги використання українських газосховищ та розвиток одеського термінала для транспортування нафти в Європу", - розповів Шмигаль.

Він також повідомив про переговори з компаніями США щодо альтернативних джерел постачання дизелю. Шмигаль розраховує на підтримку в цьому питанні з боку адміністрації США.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що за результатами перемовин із міжнародними партнерами в Брюсселі, у межах Фонду енергетичної підтримки України буде створено Стратегічний Резерв.

Доступний бюджет Стратегічного Резерву станом на 18 березня становив 197 млн євро. Шмигаль вважає, що українські компанії зможуть накопичити енергетичне обладнання до наступної зими.