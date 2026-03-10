Відновлення генерації: уряд планує цього року залучити ще п’ять мільярдів євро

Уряд планує відновити 4 ГВт генерації і має мету розбудувати додатково 1,5 ГВт, тому сподівається цього року залучити на це від партнерів п'ять мільярдів євро.

Про це повідомив перший віцепрем'єр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

"За час повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 5900 атак проти української енергетики. Пошкодження суттєві, але енергосистема витримала. Тепер наше завдання — максимально підготуватися до наступної зими", – повідомив він.

Шмигаль розповів про пріоритети уряду та Міненерго в підготовці до наступного опалювального сезону.

Від початку опалювального сезону було пошкоджено 9 ГВт генерації, є плани відновлення орієнтовно 4 ГВт, зазначив міністр енергетики.

"Розгортаємо нову архітектуру енергетичної безпеки: захист критичних вузлів, стратегічні резерви, розподілена генерація, де маємо амбітну мету розбудови додаткових 1,5 ГВт. Плануємо залучити від партнерів на всі ці потреби у 2026 році 5 млрд євро", – написав він у Телеграм.

Окрема потреба — формування необхідних запасів для оперативних ремонтів. Також ведеться робота щодо отримання обладнання зі списаних європейських ТЕЦ і ТЕС.

"Розвиваємо "енергетичний Рамштайн" і формуємо єдиний енергетичний портфель проєктів. Продовжуємо роботу над розширенням пропускних спроможностей електроенергії з ЄС. План на найближчі два роки — збільшити до 3,5 ГВт", – написав Шмигаль у Телеграм.

Також спільно з партнерами планується розвивати нафтогазові проєкти: розширення Вертикального газового коридору, використання українських газових сховищ та відновлення роботи нафтопроводу Одеса-Броди.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з жовтня 2025 року Росія пошкодила понад 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Наразі після атак вдалося частково відновити 3,5 ГВт.

Взимку дефіцит електроенергії в енергосистемі України становив 5–6 ГВт, зараз – скоротився до 1 ГВт, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.