В Україні вдалось відновити третину пошкоджених генераційних потужностей після атак РФ

З жовтня 2025 року Росія пошкодила понад 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Наразі після атак вдалося частково відновити 3,5 ГВт.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, введено близько 900 МВт розподіленої генерації, зокрема 400 МВт нових газових і когенераційних установок.

"Ми також збільшили доступну пропускну спроможність імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2,45 ГВт", – поінформував він.

Йдеться, що до Фонду підтримки енергетики залучили 691,45 млн євро. А енергетичний портфель налічує вже 55 інвестиційних проєктів на суму близько 1 трлн грн.

"Систематизували роботу Хабів енергообладнання. Отримали за цей час 114 вантажів обладнання вагою 1713,2 тонн. Та відвантажили зі складів Хабу 405 вантажів вагою 3335,78 тонн. Дякую всім партнерам, які надсилали свою допомогу", – зазначив міністр.

При цьому, він додав, збережено пільгову ціну на електроенергію та газ для побутових споживачів.

"Вже зараз розпочали підготовку до наступного опалювального сезону. Наше завдання — максимальне відновлення всього, що можна відновити; максимальний захист енергетичних об'єктів, будівництво розподіленої генерації та створення запасів ресурсів та обладнання", – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо:

Взимку дефіцит електроенергії в енергосистемі України становив 5–6 ГВт, зараз – скоротився до 1 ГВт, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.