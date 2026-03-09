Індія замовила мільйони барелів російської нафти у березня

Індійська компанія Reliance Industries Ltd придбала щонайменше 6 млн барелів російської нафти з поставкою в березні після того, як постачання з Близького Сходу постраждали через війну в Ірані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Це сталось після того, як США надали Нью-Делі 30-денне звільнення від санкцій для вантажів, завантажених на судна станом на 5 березня.

Reliance придбала вантажі російської нафти флагманського сорту Urals за цінами, що варіюються від знижки в 1 долар до премії в 1 долар до дати Brent, повідомив одне з джерел.

Індія імпортує близько 40% нафти з Близького Сходу через Ормузьку протоку, яка була закрита з початку березня.

Індія була найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем, після вторгнення Москви в Україну в 2022 році, але в січні її нафтопереробні заводи почали скорочувати закупівлі під тиском Вашингтона.

Російська нафта марки Urals злетіла до майже 91 долара за барель 9 березня.

Нагадаємо:

Ціни на нафту злетіли приблизно на 25% — до найвищого рівня з середини 2022 року на тлі ескалація війни навколо Ірану, що стискає світові енергопоставки, підсилює долар і зменшує надії на зниження процентних ставок.

Міністри фінансів країн G7 обговорять можливе спільне вивільнення нафти зі стратегічних резервів, скоординоване Міжнародним енергетичним агентством, на екстреній зустрічі в понеділок. Мета — відреагувати на стрибок цін на нафту після конфлікту в Перській затоці.