Україна атакувала НПЗ у Ярославлі

У п'ятницю, 8 травня, в російському Ярославлі пролунали вибухи, після чого виникла пожежа на території нафтопереробного заводу. Крім цього, під атаку потрапила Москва та Ростов.

Джерело: моніторингові канали, Exilenova+, мер Москви Сергій Собянін, ASTRA та губернатор Ростовської області Юрій Слюсар в Telegram, російське пропагандистське агентство РИА Новости

Деталі: Повідомляється, що перші безпілотники зафіксували ввечері, 7 травня. Після цього росавіація повідомила про запровадження обмежень на польоти у московському аеропорту Внуково та Домодєдово. Згодом мер Москви Собянін заявив про збиття дронів.

Крім того, моніторингові канали повідомили й про вибухи в російському місті Ярославль. За попередньою інформацією, під удар потрапив переробний завод "Ярославнефтеоргсинтез". На його території спалахнула пожежа.

На відео, яке з'явилось в мережі, видно дим, який здійнявся над заводом.

Також під удар потрапив й Ростов-на-Дону. За попередніми даними, під ймовірну ракетну атаку міг потрапити завод "Агропромзапчасть".

Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, після яких на місці виникла масштабна пожежа.

Доповнено: Пізніше губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в регіоні "відбили атаку БпЛА та ракет".

"Жертв немає. Але, на жаль, не обійшлося без наслідків на землі. В результаті падіння уламків БпЛА є руйнування в містах Таганрог, Батайськ, Ростов-на-Дону, у Мясниковському районі", – повідомив чиновник.

Зранку Собянін повідомив, що за ніч на підльоті до Москви збили 26 дронів.

За даними російського Міноборони, загалом над регіонами Росії нібито збили 264 БпЛА. Скільки дронів не вдалося збити, російська влада традиційно не повідомляє.

Що передувало:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зірвала режим тиші, який оголосила Україна з початку 6 травня. Надалі він пообіцяв діяти дзеркально.

Зеленський 4 травня оголосив про запровадження "режиму тиші". Він мав розпочатися рівно о 00:00 6 травня. Росія жодним чином на це не відреагувала, продовживши бойові дії та обстріли України.

Перед цим 4 травня російське Міноборони в односторонньому порядку оголосило "перемир'я" 8-9 травня, а у випадку "зриву" проведення параду 9 травня в Москві, пригрозило завдати масованого ракетного удару по центру Києва.