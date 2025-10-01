Наслідки негоди: на Одещині без світла залишаються понад 30 міст та сіл

Протягом 30 вересня енергетики повернули світло для 112 тис. родин в 188 населених пунктах Одещини. Станом на 08:00 1 жовтня тимчасово без світла залишаються 42 тис. клієнтів в 32 містах та селах.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

"Найскладніша ситуація в Одесі, однак енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку", – зазначили в ДТЕК.

В компанії нагадали, що першочергово фахівці відновлюють роботу обладнання високого та середнього класу напруги, після – ремонтують мережі 0,4 кВ та відпрацьовують точкові заявки.

"Просимо наших клієнтів набратися терпіння, адже стихія наробила багато лиха і потрібен час на ліквідацію наслідків. Всі бригади працюють в посиленому режимі", – наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо:

В Одесі 30 вересня зафіксували випадіння 1,5 місячної норми опадів за день, електротранспорт раніше зупинив свою роботу через негоду.

Ввечері 30 вересня "Нова пошта" повідомила, що через сильні дощі в Одесі та області можливі затримки у доставці посилок.

1 жовтня "Укрзалізниця" зазначила, що попри негоду всі пасажирські поїзди продовжують відправлятися та прибувати до Одеси.