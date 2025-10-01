Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Попри негоду рух поїздів на Одещині продовжується

Альона Кириченко — 1 жовтня, 09:20
Попри негоду рух поїздів на Одещині продовжується
УЗ

Попри негоду всі пасажирські поїзди продовжують відправлятися та прибувати до Одеси.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Йдеться, що рух забезпечується резервними тепловозами з обмеженням швидкості задля безпеки.

"Частину рейсів пропущено зміненими маршрутами. Можливі незначні затримки", – зазначає УЗ.

Нагадуємо:

Ввечері 30 вересня "Нова пошта" повідомила, що через сильні дощі в Одесі та області можливі затримки у доставці посилок.

В Одесі 30 вересня зафіксували випадіння 1,5 місячної норми опадів за день, електротранспорт раніше зупинив свою роботу через негоду.

Укрзалізниця Одеса

Одеса

Попри негоду рух поїздів на Одещині продовжується
Росіяни в Одеській області знищили цех та склад коньячного та винного бренду Аznauri
На Одещині скасували низку приміських поїздів через пошкодження енергетики атакою РФ

Останні новини