Попри негоду рух поїздів на Одещині продовжується
УЗ
Попри негоду всі пасажирські поїзди продовжують відправлятися та прибувати до Одеси.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Йдеться, що рух забезпечується резервними тепловозами з обмеженням швидкості задля безпеки.
"Частину рейсів пропущено зміненими маршрутами. Можливі незначні затримки", – зазначає УЗ.
Нагадуємо:
Ввечері 30 вересня "Нова пошта" повідомила, що через сильні дощі в Одесі та області можливі затримки у доставці посилок.
В Одесі 30 вересня зафіксували випадіння 1,5 місячної норми опадів за день, електротранспорт раніше зупинив свою роботу через негоду.