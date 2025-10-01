Попри негоду рух поїздів на Одещині продовжується

Попри негоду всі пасажирські поїзди продовжують відправлятися та прибувати до Одеси.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Йдеться, що рух забезпечується резервними тепловозами з обмеженням швидкості задля безпеки.

"Частину рейсів пропущено зміненими маршрутами. Можливі незначні затримки", – зазначає УЗ.

Нагадуємо:

Ввечері 30 вересня "Нова пошта" повідомила, що через сильні дощі в Одесі та області можливі затримки у доставці посилок.

В Одесі 30 вересня зафіксували випадіння 1,5 місячної норми опадів за день, електротранспорт раніше зупинив свою роботу через негоду.