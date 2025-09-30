Через негоду можлива затримка доставок "Нової пошти" в Одесу та область
Через сильні дощі в Одесі та області можливі затримки у доставці посилок "Нової пошти".
Про це інформує пресслужба компанії.
"Наразі ми не можемо підʼїхати до частини наших відділень через негоду. Ми уважно стежимо за ситуацією і робимо все, щоб ваші відправлення прибули якнайшвидше", – йдеться в повідомленні.
Якщо ви замовляли адресну доставку — очікуйте на дзвінок від кур’єра "Нової пошти", інформує компанія.
Також відстежити відправлення можна на сайті та у мобільному застосунку.
Нагадуємо:
"Нова пошта" попередила, що повідомлення, які розсилають шахраї нібито від її імені, не мають жодного стосунку до компанії та являються фішинговою розсилкою.