Через негоду можлива затримка доставок "Нової пошти" в Одесу та область

Через сильні дощі в Одесі та області можливі затримки у доставці посилок "Нової пошти".

Про це інформує пресслужба компанії.

"Наразі ми не можемо підʼїхати до частини наших відділень через негоду. Ми уважно стежимо за ситуацією і робимо все, щоб ваші відправлення прибули якнайшвидше", – йдеться в повідомленні.

Якщо ви замовляли адресну доставку — очікуйте на дзвінок від кур’єра "Нової пошти", інформує компанія.

Також відстежити відправлення можна на сайті та у мобільному застосунку.

Нагадуємо:

"Нова пошта" попередила, що повідомлення, які розсилають шахраї нібито від її імені, не мають жодного стосунку до компанії та являються фішинговою розсилкою.