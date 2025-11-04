Кличко повідомив, скільки будинків в Києві вже підключені до опалення

29 жовтня Київ розпочав опалювальний сезон. І до тепла вже підключені майже 90% житлових будинків.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

При цьому, за його словами, всі інші будинки — мають можливість оперативного підключення.

Він нагадав, що місту вдалось ліквідувати наслідки жахливих ракетних атак на енергообʼєкти в 2023 році, відновити втрачену тоді виробничу потужність електроенергії. Та досить стабільно пройшли опалювальний сезон у 2024-му й планово розпочали подачу тепла в жовтні 2025.

"На жаль, паралельно зі стартом опалювального сезону, міські служби ліквідовують наслідки нових масованих атак, яких ворог завдав по критичній інфраструктурі цієї осені", – наголосив Кличко.

Він зазначив, що Київ продовжує реалізовувати концепцію розподіленої когенерації. Вже цієї зими встановлення когенераційних установок дозволить виробляти додатково близько 100 мВт електроенергії для безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури, додав міський голова.

Нагадаємо:

В Києві від третього жовтня розпочався опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні опалювальний сезон розпочнеться 28 жовтня.

Кличко повідомив, що 29 жовтня розпочнеться опалювальний сезон у житловому фонді Києва.