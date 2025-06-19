Нафта зростає, а прибутки – ні: Росія губить вигоду через падіння експорту

Росія не змогла скористатися нещодавнім зростанням цін на нафту та підвищенням власної квоти в межах ОПЕК+, оскільки обсяги експорту впали до мінімуму за останні сім тижнів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Морські поставки сирої нафти з Росії в середньому становили 3,31 мільйона барелів на добу за чотири тижні до 15 червня — це на 1% менше, ніж за попередні чотири тижні до 8 червня. Щотижневий показник, який більше схильний до коливань, знизився приблизно на 440 тисяч барелів на добу в порівнянні з попереднім тижнем, коли він досяг три місячного максимуму.

Зменшення обсягів експорту фактично нейтралізувало позитивний вплив зростання цін на нафту: загальна вартість експорту нафти з Росії за останні чотири тижні зросла лише на 1%. А за тиждень вона взагалі знизилася на 5%.

Це зменшення обсягів припало на період, коли ціни на нафту зростали через ракетні обміни між Ізраїлем та Іраном, які почалися в п’ятницю. Середні тижневі ціни на експорт російської нафти зросли приблизно на $4 за барель минулого тижня, і, якщо конфлікт не стихне найближчим часом, імовірно зростатимуть далі.

Очікується, що видобуток нафти в Росії також зростатиме — її квота в межах ОПЕК+ збільшилася на понад 180 тисяч барелів на добу з березня по червень.

Однак понад половину цього приросту нівельовано через додаткові скорочення, які Москва пообіцяла зробити, щоб компенсувати попереднє перевиробництво. У травні обсяги видобутку взагалі не змінилися порівняно з квітнем. Зниження експорту минулого тижня було пов’язане, зокрема, з різким скороченням поставок з арктичного порту Мурманськ.

Крім того, на зменшення експорту впливає зростання внутрішньої переробки нафти — нафтопереробні заводи Росії повертаються до роботи після сезонного ремонту. У перших числах червня обсяги переробки нафти сягнули в середньому 5,41 мільйона барелів на добу, що на 140 тисяч більше, ніж у середньому за більшість днів травня.

Нагадаємо:

У травні 2025 року експортні доходи Росії від продажу вуглеводнів за кордон впали до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України.