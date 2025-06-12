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48 держав заявили, що перезапуск реакторів ЗАЕС можливий після повернення об'єкта під контроль України

Альона Кириченко — 12 червня, 18:25
48 держав заявили, що перезапуск реакторів ЗАЕС можливий після повернення об'єкта під контроль України
Міністерство енергетики

48 держав-членів МАГАТЕ виступили із спільною заявою. Зокрема, вони заявили, що будь-який перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після повернення об’єкта під легітимний контроль і нагляд компетентного українського регулятора.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Такому перезапуску мають передувати детальні операції з розмінування, ретельні ремонти всіх реакторів та допоміжних систем, а також комплексні інспекції безпеки, які мають завершитися чіткою сертифікацією з боку українського ядерного регулятора", – йдеться в заяві.

Також заявляється, що вкрай важливо, щоб усі реактори на ЗАЕС залишалися в режимі холодної зупинки.

Як зазначено у звіті Гендиректора, поточна ситуація на ЗАЕС у частині доступності охолоджувальної води, надійності зовнішнього енергопостачання, виконання відкладеного техобслуговування та наявності запчастин не дозволяє повернутися до нормальної експлуатації станції.

Крім того, держави-члени рішуче відкидають будь-які спроби розглядати короткостроковий перезапуск реакторів на ЗАЕС, оскільки це суперечить усталеним принципам ядерної безпеки та висловленим підходам Агентства, викладеним у звітах Генерального директора.

Також у заяві закликали всі держави-члени МАГАТЕ продовжувати надавати політичну, фінансову, технічну і матеріальну підтримку комплексній програмі технічної допомоги Україні від МАГАТЕ.

Нагадаємо:

Перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко заявив, що Росія не може забезпечити відновлення безпечної експлуатації окупованої Запорізької АЕС, а заявами про відповідні наміри просто намагається шантажувати Україну і міжнародну спільноту.

ЗАЕС МАГАТЕ

МАГАТЕ

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