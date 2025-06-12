48 государств заявили, что перезапуск реакторов ЗАЭС возможен после возвращения объекта под контроль Украины

48 государств-членов МАГАТЭ выступили с совместным заявлением. В частности, они заявили, что любой перезапуск реакторов на ЗАЭС возможен только после возвращения объекта под легитимный контроль и надзор компетентного украинского регулятора.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"Такому перезапуску должны предшествовать детальные операции по разминированию, тщательные ремонты всех реакторов и вспомогательных систем, а также комплексные инспекции безопасности, которые должны завершиться четкой сертификацией со стороны украинского ядерного регулятора", - говорится в заявлении.

Также заявляется, что крайне важно, чтобы все реакторы на ЗАЭС оставались в режиме холодной остановки.

Как указано в отчете Гендиректора, текущая ситуация на ЗАЭС в части доступности охлаждающей воды, надежности внешнего энергоснабжения, выполнения отложенного техобслуживания и наличия запчастей не позволяет вернуться к нормальной эксплуатации станции.

Кроме того, государства-члены решительно отвергают любые попытки рассматривать краткосрочный перезапуск реакторов на ЗАЭС, поскольку это противоречит устоявшимся принципам ядерной безопасности и высказанным подходам Агентства, изложенным в отчетах Генерального директора.

Также в заявлении призвали все государства-члены МАГАТЭ продолжать оказывать политическую, финансовую, техническую и материальную поддержку комплексной программе технической помощи Украине от МАГАТЭ.

Напомним:

Первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Шейко заявил, что Россия не может обеспечить восстановление безопасной эксплуатации оккупированной Запорожской АЭС, а заявлениями о соответствующих намерениях просто пытается шантажировать Украину и международное сообщество.