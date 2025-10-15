В Україні зростає попит на зарядні станції та павербанки: як змінились ціни та що кажуть у владі

Після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень світла, в Україні зріс попит на товари для автономного енергозабезпечення.

Про це свідчать дані торгівельних мереж та Google Трендів.

Зокрема, у мережі торгових центрів "Епіцентр" зазначили, що після атаки в ніч з 9 на 10 жовтня, продажі таких товарів зросли майже в чотири рази. Найбільше зріс попит на павербанки, пальники і туристичні плитки (у 8,4 раза), зарядні станції (майже в 7 разів), а також ліхтарі та газові балони (у 3,7 раза).

Суттєво зросли й продажі генераторів – майже втричі. Крім того, зросли обсяги продажів свічок (+60%), батарейок (+39%) та акумуляторів (+20%).

"Як бачимо, українці дуже швидко та прагматично реагують на відключення світла та загрози подальших атак на енергетичну інфраструктуру країни. Люди готуються до повторних відключень, купуючи зарядні пристрої, джерела світла та автономні системи живлення", – зазначили в пресслужбі мережі "Епіцентр".

Зростання попиту серед українців на різні зарядні пристрої можна підтвердити і за допомогою Google Тренди. Цей інструмент показує популярність пошукового запиту за різний проміжок часу.

Як змінювався попит на товари для автономного енергозабезпечення

З середини вересня 2025 року запити "Павербанк", "Екофло" та "Зарядні станції" почали набирати популярності. Більш різкий стрибок стався наприкінці кінець вересня, саме коли російські обстріли по енергоінфраструктурі стали інтенсивнішими.

Водночас, на графіку також видно, що попередні зростання та пік запитів теж припав на осінь.

Як змінились ціни на зарядні станції та павербанки?

За даними сайту Hotline, ціни на популярні зарядні станції, як от Bluetti та EcoFlow, суттєво зросли.

Наприклад, середня ціна на Bluetti Ac180p за жовтень 2025 року зросла на 36,3% і становить 40 тис. грн. Однак восени минулого року вартість цих зарядних станцій доходила до 53,7 тис. грн.

Як змінювались ціни та попит на зарядну станцію

Минулого року попит на цю зарядну станцію різко зріс у листопаді, проте ціна почала знижуватись.

Вартість EcoFlow Delta 2 за 15 днів жовтеня цього року зросла на 9% – до 36 тис. грн, при тому, що в середині жовтня 2024 року зарядна станція коштувала 41,2 тис. грн.

Ціни на дешевші моделі павербанків залишаються відносно стабільними, тоді як дорожчі реагують на сезонний попит.

Наприклад, середня ціна на Xiaomi Mi Power Bank 3 (20 000 mAh) за жовтень 2025 року зросла на 9,7% і становить 1 373 грн. Однак восени 2024 року цей павербанк в середньому коштував 1,4 тис. грн.

Як змінювались ціна та попит на павербанки

Водночас ціна на більш бюджетний Intenso PD (10000 mAh) за жовтень 2025 року зросла лише на 1,4% – до 800 грн. Торік цей павербанк можна було купити в середньому за 1 тис. грн.

Що каже влада?

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає аморальним зростання цін на павербанки і зарядні станції після масованих ударів ворога по енергетичній інфраструктурі. Він зазначив, що попит і пропозиція дійсно можуть впливати на ціну, а втручання держави буде порушувати роботу ринку.

"Але в цій конкретній ситуації йдеться насамперед про питання моральних якостей тих, хто не розуміє різниці між "духом капіталізму" і відсутністю совісті. Бо спекулювати на товарах першої необхідності, намагатися "нагріти" людей замість зберегти на ринкових умовах доступність джерел світла й тепла в умовах постійних ворожих обстрілів – просто аморально", – наголосив голова комітету.

У Державній податковій службі також закликали продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення. Про це говорили під час зустрічі в. о. голови ДПС Лесі Карнаух із представниками торговельних мереж, які працюють на ринку електроніки та техніки

"Останній блекаут став черговим випробуванням на міцність. І шкода, що гідно його пройти вистачає сил та совісті не всім", – написала вона.

За словами Карнаух, у деяких випадках податкова фіксувала зростання цін на пристрої резервного живлення до 30% протягом тижня.

"Переважно ціни підняли оптовики, реагуючи на зростання попиту з боку роздрібу. Бажання заробити – логічне, але ж не скористатися ситуацією та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше, ніж на 2 тисячі. Бо розуміють, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати", – зазначила в.о. голови ДПС.