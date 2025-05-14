У Міненерго розповіли, що роблять для мінімізації можливого дефіциту електроенергії

Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік так, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі марафону "Єдині новини", передає "Інтерфакс-Україна"

За його словами, Антикризовий енергетичний штаб координує всі підготовчі роботи, а всі заплановані заходи реалізуються у повному обсязі.

"Особлива увага приділяється відновленню генерації. Фактично це наш пріоритет, оскільки потрібна додаткова потужність", – розповів заступник міністра.

Він додав, що зараз ситуація в енергосистемі стабільна, обмеження електроенергії не передбачаються, але звернув увагу на актуальності ощадливого споживання.

При цьому заступник міністра наголосив, що єдиною загрозою для стабільного енергопостачання може бути тільки вплив обстрілів з боку РФ.

Відповідаючи на питання про тариф на електроенергію для населення, Колісник зазначив, що він покриває винятково собівартість її виробництва НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго", які компенсують побутовим споживачам різницю з ринковою ціною електроенергії, а також передачу та розподіл ресурсу безпосередньо до споживача.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення до 31 жовтня 2025 року (4,32 грн/кВт*год). "Нічний тариф" для споживачів зі встановленим двозонним лічильником 2,16 грн за кВт*год також залишається чинним.