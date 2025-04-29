В Україні ціна на електроенергію залишиться незмінною

Кабінет міністрів ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення до 31 жовтня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Таким чином, зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год.

Також залишається чинним "Нічний тариф" для споживачів зі встановленим двозонним лічильником, який складає 2,16 грн за кВт*год.

"Ми пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, що зруйнували і пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей. Енергетики продовжують масштабні відновлювані та ремонтні роботи по всій країні", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо:

"Нафтогаз України" до квітня 2026 року продовжив дію "Фіксованого тарифу" на постачання газу для населення.