В Минэнерго рассказали, что делают для минимизации возможного дефицита электроэнергии

Министерство энергетики утвердило графики плановых ремонтов на энергообъектах и графики восстановления оборудования на 2025 год так, чтобы минимизировать возможный дефицит мощности.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире марафона "Единые новости", передает "Интерфакс-Украина"

По его словам, Антикризисный энергетический штаб координирует все подготовительные работы, а все запланированные мероприятия реализуются в полном объеме.

"Особое внимание уделяется восстановлению генерации. Фактически это наш приоритет, поскольку нужна дополнительная мощность", - рассказал замминистра.

Он добавил, что сейчас ситуация в энергосистеме стабильная, ограничения электроэнергии не предвидятся, но обратил внимание на актуальность экономного потребления.

При этом замминистра подчеркнул, что единственной угрозой для стабильного энергоснабжения может быть только влияние обстрелов со стороны РФ.

Отвечая на вопрос о тарифе на электроэнергию для населения, Колесник отметил, что он покрывает исключительно себестоимость ее производства НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", которые компенсируют бытовым потребителям разницу с рыночной ценой электроэнергии, а также передачу и распределение ресурса непосредственно к потребителю.

Напомним:

Кабинет министров принял решение сохранить неизменным тариф на электроэнергию для населения до 31 октября 2025 года (4,32 грн/кВт*ч). "Ночной тариф" для потребителей с установленным двухзонным счетчиком 2,16 грн за кВт*ч также остается в силе.