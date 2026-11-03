Україна почала викачувати газ з підземних сховищ

Україна 29 жовтня розпочала сезон відбору природного газу з підземних сховищ газу (ПСГ).

Про це свідчать розрахунки ExPro на основі даних GIE.

У перший день відбір перевищив закачування на 0,6 млн куб м, а 30 жовтня чистий відбір зріс до 4,8 млн кубометрів.

На початок сезону відбору в українських сховищах зберігалося 15,97 млрд куб м газу, сховища були заповнені на 51,6%.

Із загального обсягу запасів близько 11,23 млрд куб м становив технологічно активний газ, який можна відібрати.

Це – найвищі стартові запаси за останні три роки. Перед початком зими 2025 року Україна накопичила 13,26 млрд куб м, а у 2024 році – 12,92 млрд куб м.

Водночас цьогорічний показник нижчий, ніж у 2023 р., коли запаси перед зимою становили 16,62 млрд куб м.

Порівняно зі стартом попереднього сезону відбору запаси більші на 20%, або на 2,71 млрд куб м.

Україна також перевищила базову урядову ціль накопичення газу перед зимою – 14,6 млрд куб м – на 1,37 млрд куб м. Цього вдалося досягти ще наприкінці серпня.

Наприкінці сезону обсяги закачування поступово скоротилися через збільшення споживання газу та реекспорт із "митного складу", де зберігається 4,98 млрд кубометрів газу.

Сезон закачування тривав із 11 березня до 28 жовтня – 232 дні. Це на 31 день довше, ніж у 2025 році, коли закачування відбувалося з 17 квітня до 3 листопада, тобто 201 день.

Чисте закачування у 2026 році становило 6,53 млрд куб м. Це на 17,3%, або на 1,36 млрд куб м, менше за підсумок усього попереднього сезону – 7,89 млрд куб м.

Менша потреба у поповненні сховищ пояснюється насамперед значно більшими перехідними запасами після зими. На початку цьогорічного сезону закачування у ПСГ становило 9,49 млрд кубометрів газу, а у 2025 році – 5,41 млрд куб м, тобто стартові залишки були більшими на 4,08 млрд куб м.

Нагадаємо:

15 жовтня Україна вперше за час великої війни експортувала газ. Перші компанії продали близько 12,75 млн кубометрів природного газу на перших експортних торгах "Української енергетичної біржі" (УЕБ).

Наприкінці вересня уряд продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Це означає, що ціна на газ для населення України взимку залишиться незмінною.