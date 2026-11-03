Росія за ніч вивела з ладу три ТЕС

Росія вивела з ладу три ТЕС за ніч

У ніч та вранці 3 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на три теплоелектростанції ДТЕК десятками ракет і дронів.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Руйнування масштабні. Станції припинили генерацію електроенергії", – зазначили у повідомленні.

У яких саме регіонах були атаковані теплоелектростанції ДТЕК не уточнює. Зранку міський голова Дніпра Борис Філатов зазначав, що у Самарському районі міста було зафіксовано влучання у ТЕС.

Нагадаємо:

Вранці у вівторок через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі у столиці та шести областях України застосовуються аварійні відключення.