Експорт СПГ із США злетів на тлі зростання попиту в Європі

У жовтні експорт СПГ із США зріс до другого за величиною місячного рівня за всю історію спостережень, оскільки виробники збільшили обсяги видобутку, щоб задовольнити високий попит у Європі та скористатися цінами на природний газ, що досягли багаторічного максимуму.

Про це повідомляє Reuters.

Експорт до Європи у жовтні зріс до 6,89 млн метричних тонн, що майже на 1 млн тонн більше, ніж 5,91 млн метричних тонн у вересні, як свідчать дані LSEG щодо відстеження суден.

Це зростання відображає потребу Європи у забезпеченні поставок напередодні зими та зменшення цінового розриву між Європою та Азією.

За даними систем відстеження суден, експорт із заводу з виробництва СПГ "Golden Pass" у Техасі, що належить компаніям QatarEnergy та Exxon Mobil подвоївся у жовтні до чотирьох партій.

При цьому, обсяги експорту СПГ із США до Азії практично не змінилися порівняно з вереснем, попри те, що жовтень мав на один календарний день більше. Азійські покупці імпортували 2,73 млн тонн у жовтні, порівняно з 2,84 млн тонн у вересні.

Єгипет залишився значним покупцем американського СПГ, імпортувавши 0,68 млн тонн у жовтні, що не змінилося порівняно з вереснем. Експорт до Латинської Америки також зріс, збільшившись до 0,68 млн т у жовтні з 0,53 млн т місяцем раніше.

За даними систем відстеження суден, у жовтні близько 0,59 млн т СПГ покинули експортні термінали США без кінцевого пункту призначення, залишаючись у морі в очікуванні потенційних покупців.

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