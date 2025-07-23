Саудівська Аравія стала головним імпортером мазуту з Росії

Саудівська Аравія стала найбільшим напрямком експорту російського мазуту та вакуумного газойлю у червні.

Про це пише Reuters з посиланням на дані трейдерів і системи LSEG.

Після запровадження повного ембарго Європейським Союзом на російські нафтопродукти у лютому 2023 року країни Близького Сходу та Азії стали основними покупцями мазуту та VGO з Росії.

У червні прямі постачання цих нафтопродуктів із російських портів до Саудівської Аравії зросли на 9% порівняно з травнем — до 800 тисяч тонн. Збільшення пояснюється підвищеним споживанням енергії у зв’язку з літньою спекою.

Водночас постачання до Індії та Туреччини значно скоротилися. Зокрема, Індія отримала 340 тисяч тонн мазуту та VGO — на 49% менше, а Туреччина — 280 тисяч тонн, що на 33% менше, ніж у травні.

Ще одним важливим напрямком стала Єгипетська Айн-Сухна — великий паливний хаб, куди було поставлено майже 400 тисяч тонн пального. Серед інших отримувачів російського мазуту були Сінгапур, Сенегал і Китай.

Після зростання ризиків у Червоному морі з грудня 2023 року через атаки угруповання Хуті, танкери з Росії почали обирати маршрут навколо мису Доброї Надії. У червні лише два судна з 180 тисячами тонн мазуту прямують до Азії цим шляхом.

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