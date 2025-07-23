Саудовская Аравия стала главным импортером мазута из России

Саудовская Аравия стала крупнейшим направлением экспорта российского мазута и вакуумного газойля в июне.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные трейдеров и системы LSEG.

После введения полного эмбарго Европейским Союзом на российские нефтепродукты в феврале 2023 года страны Ближнего Востока и Азии стали основными покупателями мазута и VGO из России.

В июне прямые поставки этих нефтепродуктов из российских портов в Саудовскую Аравию выросли на 9% по сравнению с маем - до 800 тысяч тонн. Увеличение объясняется повышенным потреблением энергии в связи с летней жарой.

В то же время поставки в Индию и Турцию значительно сократились. В частности, Индия получила 340 тысяч тонн мазута и VGO - на 49% меньше, а Турция - 280 тысяч тонн, что на 33% меньше, чем в мае.

Еще одним важным направлением стала Египетская Айн-Сухна - крупный топливный хаб, куда было поставлено почти 400 тысяч тонн топлива. Среди других получателей российского мазута были Сингапур, Сенегал и Китай.

После роста рисков в Красном море с декабря 2023 года из-за атак группировки Хути, танкеры из России начали выбирать маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. В июне только два судна с 180 тысячами тонн мазута направляются в Азию этим путем.

Напомним:

Российские власти обсуждают возможность полного запрета на вывоз бензина из России на фоне резкого роста биржевых цен на топливо, которое достигло 25% с начала 2025 года.

В России стремительно растут цены бензин - за последний год розничные цены повысились на 18%. До конца 2025 года ожидается рост цен еще на 8%.

Часть нового пакета санкций против России, которая направлена на ограничение потока топлива, изготовленного из российской сырой нефти, вступит в силу только в январе 2026 года.