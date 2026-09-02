Саудити скоротили експорт нафти до мінімуму за дев'ять років через атаки на танкери

Спостережуваний експорт нафти Саудівської Аравії у серпні впав приблизно до 3 млн барелів на добу — найнижчого рівня щонайменше з початку 2017 року - на тлі атак на танкери та ризиків для маршрутів через Ормузьку протоку і Червоне море.

Про це пише Bloomberg.

Після початку війни наприкінці лютого та фактичного закриття Іраном Ормузької протоки Саудівська Аравія швидко переорієнтувала значну частину експорту на західне узбережжя через Червоне море.

Поставки через порт Янбу зросли приблизно з 770 тис. барелів на добу в січні до 4,3 млн у червні. Однак у липні вони скоротилися до 3,7 млн барелів на добу після оголошення хуситами блокади саудівського судноплавства, а в серпні впали приблизно до 2,25 млн.

Саудівські судна зазнали атак хуситів у Червоному морі. Цього тижня ще два танкери із саудівською нафтою були уражені снарядами в Ормузькій протоці. Один із них належав саудівській судноплавній компанії Bahri, яка повідомила про загибель двох моряків.

Через атаки частина покупців стала уникати саудівських портів у Червоному морі. Це змушує Ер-Ріяд розглядати маршрути навколо Африки, які додають до перевезень тисячі кілометрів.

Поставки через Перську затоку, які в липні частково відновилися приблизно до 800 тис. барелів на добу, у серпні знову скоротилися.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія знову змушена переглянути схеми постачання нафти споживачам по всьому світу, оскільки єменські хусити ускладнюють Ер-Ріяду використання запасного маршруту, який відіграє життєво важливу роль для світової економіки з початку війни з Іраном.