У РФ обговорюють повну заборону на вивезення бензину після рекордного стрибка цін

Російська влада обговорює можливість повної заборони на вивезення бензину з Росії на тлі різкого зростання біржових цін на пальне, яке досягло 25% з початку 2025 року.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на джерела російського агентства "Интерфакс".

Це питання підняли на засіданні біржового комітету Федеральної антимонопольної служби (ФАС), яка надасть свої пропозиції віце-прем'єру РФ Олександру Новаку.

За словами співрозмовників видання, чиновники уряду наприкінці минулого тижня звернулися до нафтовиків через різке зростання цін на бензин.

З початку червня АІ-95 подорожчав на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі на 11% і у вівторок, 24 червня, його ціна сягала річного рекорду - 67 456 рублів за тонну.

Вартість АІ-92 підскочила на 12% і встановила максимум з бензинової кризи осені-2023 - 64 462 рубля за тонну.

Російська влада знову обговорює можливість повної заборони на вивезення бензину з Росії на тлі різкого зростання біржових цін на пальне, яке досягло 25% з початку року.

Бензин дорожчає на біржі, оскільки скорочуються його поставки, кажуть джерела Reuters серед нафтотрейдерів: на ремонт зупинилися Астраханський ГПЗ і Сургутський ЗСК "Газпрому", а в липні заплановано ремонт Куйбишевського НПЗ.

Крім того минулого тижня різко скоротили відвантаження на біржу НПЗ "Роснефти": самарська група - втричі, а завод у Саратові - вдвічі.

Нагадаємо:

У Росії стрімко зростають ціни бензин – за останній рік роздрібні ціни підвищилися на 18%. До кінця 2025 року очікується ріст цін ще на 8%.