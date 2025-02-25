Нефть отреагировала на санкции США против "теневого флота" Ирана

Цены на нефть выросли из-за новых санкций США против Ирана, усиливших опасения относительно возможного сокращения поставок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 38 центов (0,5%) - до $75,16. Американская нефть WTI подорожала на 47 центов (0,7%) - до $71,17 за баррель.

"В краткосрочной перспективе рынок нефти ищет поддержку. Новые санкции США против Ирана, объявленные ночью, вероятно, будут способствовать этому, как и обязательства министра нефти Ирака сократить избыточную добычу", - отметил аналитик IG Market Тони Сайкамор.

В понедельник США ввели санкции против более 30 брокеров, судоходных компаний и операторов танкеров, которые участвовали в транспортировке иранской нефти. Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении полностью прекратить экспорт нефти из Ирана.

Иран является третьим по величине производителем в составе ОПЕК - по данным опроса Reuters, в январе страна добывала 3,2 млн баррелей в сутки.

Дополнительным фактором поддержки нефтяного рынка остается высокий спрос на топливо в Западных странах. В то же время общий рост цен ограничивается неопределенностью относительно спроса.

Напомним:

Соединенные Штаты объявили санкционные ограничения против трех десятков человек и судов из многих стран за содействие Ирана в торговле нефтью.