Найбільший російський виробник скрапленого природного газу, копанія Novatek заявила про зростання прибудтків та виробництва.

Про це повідомляє Reuters.

Чистий прибуток компанії у 2024 році збільшився на 6,5% до 5,18 млрд дол, оскільки виробництво зросло.

Компанія також повідомила, що виручка зросла до 16,4 млрд дол у 2024 році з 14,5 млрд дол у 2023 році.

Її борг минулого року підскочив у 15,4 рази до 1,5 млрд дол, а добовий видобуток вуглеводнів зріс майже на 3% до 1,82 мільйона барелів нафтового еквівалента.

Нормалізований прибуток, що належить акціонерам, без урахування впливу курсових різниць, зріс на 4,6% до 5,8 млрд дол у 2024 році.

Novatek є одним з центрів західних санкцій проти Росії. Його новий проект "Арктик СПГ 2" орієнтовно розпочав виробництво СПГ в грудні 2023 року, але має численні проблеми зі збутом продукції.

Західні санкції змусили іноземних акціонерів заморозити участь у проекті, а "Новатек" оголосив про форс-мажорні обставини, щоб попередити, що він не зможе виконати контрактні зобов'язання щодо "Арктик СПГ 2".

Нагадаємо:

У РФ очікують, що зупинка їхніх заводів через останні санкції США не сильно вплине на світові ринки, натомість значно скоротить виручку РФ.