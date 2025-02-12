Російська Novatek, попри санкції, заявляє про зростання прибутків
Найбільший російський виробник скрапленого природного газу, копанія Novatek заявила про зростання прибудтків та виробництва.
Про це повідомляє Reuters.
Чистий прибуток компанії у 2024 році збільшився на 6,5% до 5,18 млрд дол, оскільки виробництво зросло.
Компанія також повідомила, що виручка зросла до 16,4 млрд дол у 2024 році з 14,5 млрд дол у 2023 році.
Її борг минулого року підскочив у 15,4 рази до 1,5 млрд дол, а добовий видобуток вуглеводнів зріс майже на 3% до 1,82 мільйона барелів нафтового еквівалента.
Нормалізований прибуток, що належить акціонерам, без урахування впливу курсових різниць, зріс на 4,6% до 5,8 млрд дол у 2024 році.
Novatek є одним з центрів західних санкцій проти Росії. Його новий проект "Арктик СПГ 2" орієнтовно розпочав виробництво СПГ в грудні 2023 року, але має численні проблеми зі збутом продукції.
Західні санкції змусили іноземних акціонерів заморозити участь у проекті, а "Новатек" оголосив про форс-мажорні обставини, щоб попередити, що він не зможе виконати контрактні зобов'язання щодо "Арктик СПГ 2".
Нагадаємо:
У РФ очікують, що зупинка їхніх заводів через останні санкції США не сильно вплине на світові ринки, натомість значно скоротить виручку РФ.