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Російська Novatek, попри санкції, заявляє про зростання прибутків

Володимир Тунік-Фриз — 12 лютого, 10:29
Російська Novatek, попри санкції, заявляє про зростання прибутків
Getty Images

Найбільший російський виробник скрапленого природного газу, копанія Novatek заявила про зростання прибудтків та виробництва.

Про це повідомляє Reuters.

Чистий прибуток компанії у 2024 році збільшився на 6,5% до 5,18 млрд дол, оскільки виробництво зросло.

Компанія також повідомила, що виручка зросла до 16,4 млрд дол у 2024 році з 14,5 млрд дол у 2023 році.

Її борг минулого року підскочив у 15,4 рази до 1,5 млрд дол, а добовий видобуток вуглеводнів зріс майже на 3% до 1,82 мільйона барелів нафтового еквівалента.

Нормалізований прибуток, що належить акціонерам, без урахування впливу курсових різниць, зріс на 4,6% до 5,8 млрд дол у 2024 році.

Novatek є одним з центрів західних санкцій проти Росії. Його новий проект "Арктик СПГ 2" орієнтовно розпочав виробництво СПГ в грудні 2023 року, але має численні проблеми зі збутом продукції.

Західні санкції змусили іноземних акціонерів заморозити участь у проекті, а "Новатек" оголосив про форс-мажорні обставини, щоб попередити, що він не зможе виконати контрактні зобов'язання щодо "Арктик СПГ 2".

Нагадаємо:

У РФ очікують, що зупинка їхніх заводів через останні санкції США не сильно вплине на світові ринки, натомість значно скоротить виручку РФ.

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Російська Novatek, попри санкції, заявляє про зростання прибутків
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