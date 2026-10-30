Рада скасувала норму про обов'язок "Укрнафти" сплачувати дивіденди безпосередньо до держбюджету

Верховна Рада відновила порядок сплати дивідендів дивідендів дочірніми компаніями державних груп на консолідованій основі.

Про це ЕП повідомили у Центрі корпоративного управління Київської школи державного управління (КШДУ).

14 жовтня 2026 року Верховна Рада ухвалила закон № 5020-IX, окремі положення якого набрали чинності та були введені в дію 27 жовтня 2026 року. Зокрема, змінюється порядок сплати дивідендів державними компаніями – відповідні зміни передбачені прикінцевими положеннями закону.

Зокрема, відтепер дивіденди "Укрнафти", які належать до виплати за пакетом акцій, власником якого є НАК "Нафтогаз України", мають спрямовуватися безпосередньо "Нафтогазу" як акціонеру. Своєю чергою, "Нафтогаз" сплачує дивіденди державі на основі консолідованого фінансового результату всієї групи, включно з "Укрнафтою" та іншими дочірніми компаніями.

Відповідну поправку до законопроєкту подав народний депутат Олексій Мовчан.

"Принцип консолідованої сплати дивідендів був одним із ключових надбань реформи корпоративного управління державного сектору 2024 року, запровадженої законом № 3587-IX. Саме тоді було встановлено, що дочірні компанії, включені до консолідованої фінансової звітності державної групи, сплачують дивіденди материнській компанії.

Вже материнська компанія, враховуючи консолідований фінансовий результат усієї групи, розподіляє прибуток та сплачує дивіденди державі", – пояснили в Центрі корпоративного управління.

Але вже через два місяці, законом № 3706-IX від 9 травня 2024 року, який стосувався регулювання експортних операцій, було запроваджено виняток із цього порядку. Згідно з ним, "Укрнафта" мала сплачувати дивіденди безпосередньо до держбюджету, зокрема й за пакетом акцій, власником якого є "Нафтогаз", оминаючи останній як акціонера. Фактично це створювало механізм подвійної сплати дивідендів на рівні державної групи.

Про цю зміну ЕП повідомила 14 травня 2024 року із посиланням на голову Центру Олександра Лисенка, який охарактеризував її як відкат реформи корпоративного управління.

"Закон № 5020-IX усуває цей виняток щодо дивідендів на пакет акцій "Укрнафти", власником якого є "Нафтогаз", та відновлює порядок, запроваджений реформою корпоративного управління 2024 року до набрання чинності відповідними змінами", – повідомили у Центрі.

Водночас у Центрі звертають увагу на ризик повторного запровадження винятків в цій частині. Зокрема, раніше внесений законопроєкт № 16125 містить положення, які передбачають на період воєнного стану пряму сплату до держбюджету дивідендів за пакетами акцій дочірніх компаній, що належать материнським держкомпаніям.

По суті, це знову створює винятки із загального принципу консолідованої сплати дивідендів, заявляють у Центрі.

"Законопроєкт передбачає зарахування таких сум у рахунок дивідендного зобов'язання материнської компанії перед державним бюджетом. Однак такий механізм не усуває принципової проблеми: дивіденди продовжують оминати материнську компанію як акціонера, а отже, порушується логіка консолідованого управління фінансами державної групи.

З огляду на це Центр корпоративного управління КШДУ закликає під час доопрацювання законопроєкту № 16125 зберегти відновлений законом № 5020-IX порядок консолідованої сплати дивідендів та вилучити положення, які передбачають відступ від цього принципу", – йдеться у позиції Центру.