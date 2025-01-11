Через санкції США Кремль може втратити до 20% експорту нафти

У РФ очікують, що зупинка їхніх заводів через останні санкції США не сильно вплине на світові ринки, натомість значно скоротить виручку РФ.

Про це повідомляє російський "Комерсантъ".

Санкції вдарять по нафтомову та газовому сектору РФ. До санкційного списку внесено кілька десятків структур "Газпром нефти" і "Сургутнефтегаза".

На "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" в останні місяці припадало до 20% російського експорту нафти. "Сургутнефтегаз" щомісяця відвантажував близько 1,9-2,2 млн тонн, "Газпром нефть" - 1,6-1,8 млн тонн.

Санкції наклали на Московський НПЗ і найбільший у Росії Омський НПЗ. Також "Газпром нефть шельф", що володіє "Приразломним родовищем", єдиним введеним у дію на арктичному шельфі РФ. Також у списку санкцій перераховано один із найбільших у РФ Киришський НПЗ "Сургутнефтегаза", Сургутнефтегазбанк та інші структури нафтокомпанії.

У Росії вважають, що виникнуть проблеми зі зростанням дисконтів на нафту і нафтопродукти, збільшенням ставок фрахту через дефіцит «чистих» танкерів, а також із проведенням оплати.

"Сьогоднішній пакет санкцій - результат зусиль уряду США, спрямованих, з одного боку, на кількісне розширення санкцій проти основних компаній-експортерів, а з іншого - таких, що завдають, можливо, навіть більш чутливого удару по вибудуваній фінансово-юридичній та логістичній інфраструктурі",- зазначає партнер колегії адвокатів Delcredere Андрій Рябінін.

Чкерез санкції усі операції з "Газпром нефтью" і "Сургутнефтегазом" мають бути згорнуті до 27 лютого.

Нещодавно США також вперше включили до санкційного списку два діючих російських СПГ-заводи "Криогаз-Высоцк" на 660 тис. тонн на рік компанії "Новатек" і Газпромбанку та завод "Портовая СПГ" "Газпрому" на 1,5 млн тонн на рік.

Російський "Комерсантъ" порівнює цю ситуацію із заводом "Арктик СПГ-2", що здебільшого належить "Новатек". Санкції повністю зупинили його роботу.

Як повідомляє "Комерсантъ", цитуючи оцінки незалежного експерта Олександра Собка, сукупний річний виторг "Криогаз-Высоцка" і «Портовая СПГ" від продажу СПГ може сягати 1,3 млрд дол за 2,2 млн тонн СПГ, які експортують майданчики".

Експерт зазначає, що такі обсяги є значними для світового ринку, але у довгостроковій перспективі їх зупинка не призведе до кризи через наявність альтернативних великих потужностей у світі: великий завод Plaquemines LNG у США на 14 млн тонн та LNG Canada.

Нагадаємо:

У зв’язку з новими санкціями США проти російського нафтового сектору, компанії "Газпром Нафта" надано 45 днів для виходу зі складу власників сербської нафтової компанії NIS.