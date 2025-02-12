Российская Novatek, несмотря на санкции, заявляет о росте прибыли

Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа, копания Novatek заявила о росте прибыли и производства.

Об этом сообщает Reuters.

Чистая прибыль компании в 2024 году увеличилась на 6,5% до 5,18 млрд долл, поскольку производство выросло.

Компания также сообщила, что выручка выросла до 16,4 млрд долл в 2024 году с 14,5 млрд долл в 2023 году.

Ее долг в прошлом году подскочил в 15,4 раза до 1,5 млрд долл, а суточная добыча углеводородов выросла почти на 3% до 1,82 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

Нормализованная прибыль, принадлежащая акционерам, без учета влияния курсовых разниц, выросла на 4,6% до 5,8 млрд долл в 2024 году.

Novatek является одним из центров западных санкций против России. Его новый проект "Арктик СПГ 2" ориентировочно начал производство СПГ в декабре 2023 года, но имеет многочисленные проблемы со сбытом продукции.

Западные санкции заставили иностранных акционеров заморозить участие в проекте, а "Новатэк" объявил о форс-мажорных обстоятельствах, чтобы предупредить, что он не сможет выполнить контрактные обязательства по "Арктик СПГ 2".

Напомним:

В РФ ожидают, что остановка их заводов из-за последних санкций США не сильно повлияет на мировые рынки, зато значительно сократит выручку РФ.