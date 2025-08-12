Россия собирает нефтяников на срочное совещание из-за ударов украинских дронов

Правительство РФ готовит срочное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний страны в связи с ситуацией на топливном рынке, где цены взлетели почти на 50% с начала года.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники российского информагентства "Интерфакс".

Ключевым фактором роста цен на бензин в России стали "инциденты на НПЗ", говорят российские нефтяники, имея в виду налеты украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы.

С начала августа пять крупных нефтеперерабатывающих заводов попали под налеты дронов, а три из них полностью или частично остановили производство.

Как сообщают, на встрече будут обсуждаться меры, чтобы не допустить роста розничных цен на бензин выше уровня инфляции. Сейчас ценники на российских АЗС на 11% превышают прошлогодние, тогда как общий индекс потребительских цен растет на 8,2%.

Бензин в РФ дорожает, поскольку запасов товара на независимом рынке почти нет, сообщил источник агентства "Интерфакс".

По словам источников "Интерфакс", чтобы "охладить" топливный рынок, власти РФ рассматривают радикальные меры вплоть до директивных биржевых цен:

"Если котировки вырастут более чем на 10% с начала месяца, то стартовая цена торгового дня будет откатываться до уровня начала месяца", - говорится в сообщении.

Напомним:

В ночь на 10 августа в российском городе Саратов Саратовской области России беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также сообщается о работе систем ПВО и взрывах в ряде других регионов РФ.

Нефтеперерабатывающие заводы "Роснефти", которые в начале августа подверглись ударам украинских дронов, на месяц вышли из строя.