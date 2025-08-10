В Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує масштабна пожежа

Українська правда

В ніч на 10 серпня у російському місті Саратов Саратовської області Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод, після чого на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також повідомляється про роботу систем ППО та вибухи в низці інших регіонів РФ.

Джерело: російські Telegram-канали

Деталі: За повідомленнями місцевих жителів, Саратов масовано атакували безпілотники. На опублікованих у соцмережах фото та відео чути звуки, схожі на роботу дронів, а також видно роботу систем протиповітряної оборони.

Місцеві жителі повідомили про потужний вибух, після якого на території нафтопереробного заводу виникла масштабна пожежа.

Крім того, про роботу ППО та вибухи повідомляють у Липецьку та Воронежі.

Доповнено: Міноборони РФ повідомило, що засоби ППО нібито знищили і перехопили 121 український БпЛА над 15 регіонами Росії.

Найбільшу кількість безпілотників – 29 – нібито збили над Краснодарським краєм, 15 – над тимчасово окупованим Кримом, 13 – над Брянською областю, 12 – над Бєлгородською, 9 – над Воронезькою, 8 – над Саратовською та ще 8 – над Ставропольським краєм, 7 – над Калузькою, 6 – над Тульською, 5 – над Ростовською, 4 – над Рязанською, 2 – над акваторією Азовського моря та по одному – над Смоленською, Орловською і Тверською областями.