Поля гниють без дизелю: фермери Куби продають господарства за безцінь

Кубинські фермери почали масово виставляти господарства на продаж за зниженими цінами, оскільки дефіцит пального паралізує збирання врожаїв, зрошення та доставку продукції.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Після майже повного припинення постачання нафти й дизелю Куба зіткнулася з відключеннями електроенергії до 22 годин на добу. Без пального для тракторів, насосів і транспорту частина врожаїв залишається гнити в полях.

Один із фермерів у центральній Кубі продає трактор, пару волів і 7,5 гектара землі, частково засадженої маніоком, за 8 тис. дол. Спочатку він просив 9,5 тис. дол., але був змушений знизити ціну.

Навіть така сума залишається недоступною для багатьох жителів острова, де медіанний місячний дохід нижчий за 10 дол. Ще до нинішнього загострення кризи семеро з десяти кубинців пропускали щонайменше один прийом їжі на день.

Проблеми з пальним б'ють не лише по фермерах, а й по продовольчій логістиці. За словами місцевих виробників, державні ферми не можуть вивезти фрукти, а доставка товарів у сільські райони ускладнена через нестачу дизелю.

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Нагадаємо:

Куба вже кілька місяців живе в режимі енергетичної кризи. Після погроз Дональда Трампа запровадити тарифи проти країн, які постачатимуть паливо на острів, Венесуела та Мексика – колишні ключові постачальники нафти для Куби – припинили відвантаження.

У травні ситуація різко погіршилася. Кубинська влада заявила, що країна повністю вичерпала запаси дизеля і мазуту, потрібних для роботи електростанцій. На цьому тлі частина районів Гавани залишалася без світла по 20-22 години на добу, а енергосистема острова пережила частковий колапс.

Через нестачу пального та зношену інфраструктуру майже 3 мільйони кубинців щодня стикалися з перебоями водопостачання, а населення одночасно потерпало від дефіциту їжі, ліків і пального.

1 травня Трамп підписав новий указ про розширення санкцій проти кубинського уряду. Він передбачає блокування активів осіб і компаній, пов'язаних з енергетикою, фінансами, обороною, безпекою та іншими секторами кубинської економіки.

Куба пообіцяла "термінові" реформи в управлінні економікою на тлі загострення соціальної кризи й посилення тиску з боку США, зокрема загрози потенційного військового втручання.