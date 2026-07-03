В Росії дозволили продавати бензин стандарту 90-х років на тлі кризи

Очільник уряду РФ Міхаіл Мішустін підписав постанову, яка дозволяє обіг бензину за стандартами "Євро-3" до кінця 2026 року.

Про це повідомляє російське медіа Meduza.

Згідно з постановою уряду РФ, деяким нафтопереробним заводам дозволяється випускати в обіг автомобільний бензин зі зниженими вимогами до вмісту сірки (не більше 150 міліграмів на кілограм).

Це рішення пояснили превентивними заходами, аби не допустити дестабілізації на внутрішньому ринку палива.

Про те, що влада Росії для вирішення проблем із паливом може дозволити продаж бензину та дизеля з пониженням екологічних стандартів аж до "Євро-2", раніше повідомляла газета "Комерсант".

Опитані виданням експерти зазначали, що таке паливо простіше виробляти, але для деяких сучасних автомобілів використання такого бензину може бути небезпечним.

Євро-3 — екологічний стандарт, що був введений в Євросоюзі у 1999 році і замінений стандартом Євро-4 в 2005 році.

Нагадаємо:

3 липня у Новоросійську закінчилося пальне на всіх заправках. Муніципальний центр управління (МЦУ) адміністрації Новоросійська офіційно оголосив, що "на даний момент бензин на автозаправних станціях відсутній".