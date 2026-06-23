Росія розглядає повну заборону на експорт дизелю

Росія розглядає можливість заборони експорту дизельного палива, щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку після того, як Україна посилила атаки на російські нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Можлива заборона на продаж дизельного палива на зовнішні ринки стане доповненням до існуючих обмежень на постачання бензину та авіаційного палива, заявив у вівторок віце-прем'єр-міністр Росії Алєксандр Новак на урядовому засіданні з правителем РФ Владіміром Путіним.

Наразі експорт дизельного палива з Росії заборонений лише для трейдерів та інших продавців, які не виробляють паливо самостійно.

Минулого року Росія експортувала 907 000 барелів дизельного палива та газойлю на день, що становило 11% від загального обсягу поставок, згідно з даними, зібраними Bloomberg на основі інформації аналітичної компанії Vortexa Ltd.

Можлива заборона з'явилася на тлі того, що на початку червня інтенсивні удари дронів по нафтопереробних заводах призвели до зниження обсягів переробки нафти в Росії до найнижчого рівня за останні 20 років.

З початку року українські дрони атакували нафтопереробні заводи країни щонайменше 47 разів, порівняно з 82 атаками за весь 2025 рік, згідно з підрахунками Bloomberg на основі публічних заяв обох країн.

Росія посідає друге місце після США у світовому рейтингу експортерів дизельного палива, причому основну частину закупівель здійснюють Туреччина та Бразилія.

Згідно з даними Vortexa, зібраними Bloomberg, середньодобовий експорт дизельного палива та газойлю з країни за перші п'ять місяців року становив лише 813 000 барелів і в травні досяг шестимісячного мінімуму. Росія продає на зовнішні ринки приблизно 40 % дизельного палива, виробленого всередині країни.

Нагадаємо:

Росія розглядає можливість імпорту палива та його субсидування з метою обмеження цін, щоб пом'якшити наслідки ударів України по нафтопереробних заводах.