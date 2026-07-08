У РФ бензин продаватимуть за парними та непарними номерами автівок

У низці областей Росії продаж бензину за парними та непарними номерними знаками автомобілів: таким чином влада хоче вирішити проблеми із великими чергами на автозаправках.

Про це пишуть російські медіа.

У регіонах Росії вирішили перейняти паливний досвід Орловської області — і почати продавати бензин тільки за закріпленими за номерними знаками днями. Зараз систему вже вивчають і готують до впровадження в чотирьох областях країни, пише Mash.

Формат практично затвердили в Липецькій області: в суб'єкті вже навчають співробітників, які будуть слідкувати за порядком на АЗС. Кілька днів відведуть на сповіщення жителів, а вже з суботи почнуть працювати за новими правилами.

"Система працює так: люди приїжджають на АЗС по дням: ті, у кого номери починаються на цифри 0, 2, 4, 6, 8, можуть заправитися по парних днях, у кого з 1, 3, 5, 7, 9 — по непарних. Обмеження — до 30 літрів на машину", – говориться у повідомленні.

Як повідомляє агентство ТАСС, у Нижегородській області також з 9 липня введуть продаж бензину за парними та непарними номерами, повідомляє уряд регіону.

По парних датах можна буде заправити авто з номерами, що починаються на 0, 2, 4, 6, 8. На непарні дати — авто з номерами на 1, 3, 5, 7, 9.

Такий захід не поширюється на заправки на трасі М-12, а також служби життєзабезпечення та швидкого реагування.

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, у Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Раніше повідомлялося, що на тлі атак України на нафтопереробні заводи Росія розпочала завозити морем бензин з Індії.

Раніше повідомлялося, що Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину АІ-92, щоб полегшити внутрішній дефіцит, викликаний зупинками нафтопереробних заводів та позаплановими ремонтами.