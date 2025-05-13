Вартість російського експорту нафти впала

Російські нафтові доходи залишаються на межі дворічного мінімуму, попри зростання обсягів експорту.

Про це пише Bloomberg.

За чотири тижні до 11 травня вартість поставок становила приблизно 4,09 млрд дол — другий найнижчий показник із квітня 2023 року.

Ціни на ключові сорти, що відвантажуються з Балтійського, Чорного та Тихоокеанського узбережжя, продовжили знижуватись. Зокрема, Urals у Балтійському регіоні подешевшав до 48,50 дол за барель, з Чорного моря — трохи нижче 49,20 дол, а тихоокеанський сорт ESPO — до 53,90 дол. В Індії вартість доставленої нафти знизилась до трохи вище 60 дол.

Хоча за тиждень до 11 травня морський експорт підріс до 3,48 млн барелів на добу, підвищення обсягів не компенсувало падіння цін. Чотиритижнева середня склала 3,42 млн барелів на добу — максимум із березня. За цей час 32 танкери вивезли з Росії 24,39 млн барелів сирої нафти.

У грошовому вираженні тижневий виторг від експорту піднявся лише на 2% — до 1,23 млрд дол. Чотиритижнева середня оціночна виручка зросла до 1,27 млрд дол — це все ще близько до мінімумів за два роки.

Найбільшими споживачами залишаються азійські країни, на які припадає 3,1 млн барелів на добу. Також зростає експорт до Туреччини — до 310 тис. барелів на добу.

Нагадаємо:

Протягом перших місяців року імпорт сирої нафти до Китаю дещо зріс, але відновлення радше пов’язане зі зростанням запасів, ніж з ознакою покращення попиту на паливо.