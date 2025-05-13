Стоимость российского экспорта нефти упала в цене

Российские нефтяные доходы остаются на грани двухлетнего минимума, несмотря на рост объемов экспорта.

Об этом пишет Bloomberg.

За четыре недели до 11 мая стоимость поставок составила примерно 4,09 млрд долл - второй самый низкий показатель с апреля 2023 года.

Цены на ключевые сорта, отгружаемые с Балтийского, Черного и Тихоокеанского побережья, продолжили снижаться. В частности, Urals в Балтийском регионе подешевел до 48,50 долл за баррель, с Черного моря - чуть ниже 49,20 долл, а тихоокеанский сорт ESPO - до 53,90 долл. В Индии стоимость доставленной нефти снизилась до чуть выше 60 долл.

Хотя за неделю до 11 мая морской экспорт подрос до 3,48 млн баррелей в сутки, повышение объемов не компенсировало падение цен. Четырехнедельная средняя составила 3,42 млн баррелей в сутки - максимум с марта. За это время 32 танкера вывезли из России 24,39 млн баррелей сырой нефти.

В денежном выражении недельная выручка от экспорта поднялась всего на 2% - до 1,23 млрд долл. Четырехнедельная средняя оценочная выручка выросла до 1,27 млрд долл - это все еще близко к минимумам за два года.

Крупнейшими потребителями остаются азиатские страны, на которые приходится 3,1 млн баррелей в сутки. Также растет экспорт в Турцию - до 310 тыс. баррелей в сутки.

Напомним:

В течение первых месяцев года импорт сырой нефти в Китай несколько вырос, но восстановление скорее связано с ростом запасов, чем с признаком улучшения спроса на топливо.