Китай збільшив імпорт російської та іранської нафти "про запас" – Reuters

Протягом перших місяців року імпорт сирої нафти до Китаю дещо зріс, але відновлення радше пов’язане зі зростанням запасів, ніж з ознакою покращення попиту на паливо.

Про це пише Reuters.

Найбільший у світі імпортер нафти в квітні зафіксував надходження 11,69 млн барелів на добу, що трохи нижче березневих 12,1 млн б/д, але на 7,5% вище, ніж 10,88 млн б/д за той же місяць минулого року, повідомляє агентство, проаналізувавши дані митниці.

Березневий імпорт був найвищим з серпня 2023 року, а відносно високі показники квітня дозволили збільшити обсяги імпорту за перші чотири місяці року до 11,83 млн барелів на добу, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року

"Але, схоже, рушійною силою зростання імпорту в березні і квітні була наявність вантажів зі знижками з Ірану і Росії - двох країн, які потрапили під нові санкції, введені Сполученими Штатами", – пише Reuters.

Відновлення імпорту сирої нафти в Китаї є більш "ведмежим", ніж "бичачим" фактором, говориться у статті.

За даним Kpler, морський імпорт Китаю з Росії склав 1,38 млн барелів на добу в квітні і 1,22 млн барелів на добу в березні, що є найвищим показником з жовтня минулого року.

Імпорт з Ірану оцінювався Kpler на рівні 743 тис барелів на добу в квітні, в порівнянні з 1,39 млн барелів на добу в березні, що було найвищим показником з жовтня.

Reuters вважає, що імпорт з Ірану опинився під тиском у квітні через те, що адміністрація президента США Дональда Трампа посилила тиск на Тегеран з метою обмежити його ядерну програму.

"Питання у тому, як довго китайські покупці залишатимуться обережними щодо купівлі іранської нафти, або, інакше кажучи, скільки часу їм знадобиться, щоб знайти способи обійти останні санкції і відновити імпорт з Тегерану", — пише агентство.

Ту ж динаміку Reuters бачить і стосовно російської нафти. Китайський імпорт різко впав після запровадження в січні нових санкцій проти суден, що перевозили російську нафту, адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена. У лютому морський імпорт Китаю з Росії впав до найнижчого рівня за останні 26 місяців, коли Kpler оцінив поставки в 970 тис барелів на добу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ціна на російську нафту в рублях опустилася нижче 4 тис. рублів за барель — це найнижчий показник за останні два роки й на 40% менше, ніж передбачено в державному бюджеті.

За підрахунками Reuters, середня ціна суміші Urals та ESPO впала до $48,92 за барель, або 3,9 тис. рублів. Це менше за закладений у бюджет РФ показник — 6,7 тис. рублів.

Це стало найнижчою ціною з травня 2023 року, й вона також значно нижча за оновлений урядовий прогноз — 5 281 рубль за барель, який використовується для розрахунку податків.

Також раніше повідомлялося, що російський експорт нафти дещо знизився у лютому після введення нового пакету санкцій США, водночас ціни на нафту РФ впали. Російські виробники експортували 7,28 мільйона барелів нафти та нафтопродуктів на добу, що лише на 100 тисяч барелів менше, ніж у січні.

На початку січня США запровадили найжорсткіші на той момент обмеження на російську нафтову галузь.