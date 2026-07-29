Росія планує ще на місяць заборонити експорт дизельного пального

Росія планує ще на місяць продовжити заборону на експорт дизельного пального, однак може скасувати її вже в середині серпня, якщо постачання на внутрішньому ринку стабілізується.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з перебігом обговорень.

Чинна заборона діє з 8 до 31 липня. Її запровадили після повторних атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи, які спричинили дефіцит пального та стрибок цін.

Раніше Москва також обмежила експорт бензину й авіаційного пального. Віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявляв, що заборону на вивезення бензину продовжать до кінця року, а дизельного пального — скасують "у міру відновлення ринку".

Міністерство енергетики РФ відмовилося коментувати ситуацію до ухвалення рішення урядом.

Обмеження російського експорту посилило дефіцит дизельного пального на світовому ринку та спричинило зростання цін навіть у країнах, які більше не купують його в Росії.

РФ зазвичай є другим найбільшим експортером дизельного пального у світі після США. Її постачання почали скорочуватися ще до запровадження заборони через нестачу пального на внутрішньому ринку.

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Нагадаємо:

10 липня російський уряд уперше офіційно визнав гострий дефіцит бензину та дизельного пального через атаки на НПЗ.

17 липня стало відомо, що Росія готувалася імпортувати дизельне пальне та субсидувати його постачальників.

21 липня уряд РФ заявив про "часткову стабілізацію" паливного ринку завдяки забороні експорту та переходу до імпорту.