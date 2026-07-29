СБС вразили десять енерговузлів на окупованих територіях

Протягом 28-29 липня Сили безпілотних систем вразили у Криму та на окупованих територіях Херсонщини і Луганщини десять енерговузлів.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний Мадяр).

"Кримський рубильник off": +10 енерговузлів протягом 28-29 липня у Криму (6) та у ТОТ Херсонщини, Луганщини(4) відпрацьовано Птахами СБС", – написав він у Facebook.

Загальний рахунок протягом операції 1-29 липня склав 164 енергетичних цілей, зазначив він.

Результативні ураження 28-29 липня стосувалися ПС 330, ПС 220, ПС 110 у Керчі, Феодосії, Каірці, Євпаторії та інших населених пунктах.

Під ударами були дві електропідстанції (330 кВ та 220 кВ) у населеному пункті Каїрка на Херсонщині, електропідстанція на 330 кВ також у Херсонські області.

Також було атаковано електропідстанцію у населеному пункті Запорізьке,Луганська область.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що споживання електроенергії в Криму за перші 20 днів липня 2026 року впало на 42% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.