Від виробництва залишилися руїни: росіяни вдарили по молокозаводу

Унаслідок російського удару по Богодухову знищено виробничий цех місцевого молокозаводу та суттєво пошкоджено обладнання.

Про це повідомляє місцеве видання "Маяк" із посиланням на керівництво підприємства.

"За інформацією керівництва підприємства, знищено виробничий цех, суттєво пошкоджено обладнання. Там, де ще вчора вирувало життя, працювали люди, виготовлялася продукція, сьогодні - руїни й понівечені стіни", - пише видання.

За попередньою інформацією, працівники заводу живі. Масштаб завданих підприємству збитків не уточнюється.

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Нагадаємо:

5 червня російські військові зруйнували будівлю заводу "Яготинське для дітей" на Київщині. Внаслідок удару загинули четверо працівників підприємства.