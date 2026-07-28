ЄС боїться санкцій проти заводу в Ірландії, який постачає для ВПК РФ

Євросоюз не поспішає запроваджувати обмеження проти найбільшого в Європі глиноземного заводу Aughinish Alumina, оскільки його зупинка загрожує постачанню сировини для автомобільної, оборонної промисловості та електромереж.

Про це пише Financial Times.

Завод в Ірландії належить російській компанії Rusal. За перші п'ять місяців 2026 року підприємство відправило 52% продукції до Росії, а ще 34% — до Франції, Швеції та Нідерландів.

Перевірку розпочали після повідомлення Irish Times про те, що глинозем із заводу продавали трейдеру, який постачає сировину великому центру російського військово-промислового комплексу.

Уряд Ірландії заявив, що не знайшов достатніх доказів прямого зв'язку продукції Aughinish із російськими військовими. Водночас розслідування не дало однозначної відповіді щодо того, куди потрапляє алюміній, вироблений із цього глинозему.

Посадовці ЄС побоюються, що санкції або обмеження експорту поставлять під загрозу роботу підприємства та залишать європейські алюмінієві заводи без критично важливої сировини.

Aughinish належить Rusal через холдинг En+, 45% якого контролює російський олігарх Олег Дерипаска. Із 2022 до 2025 року завод збільшив експорт до Росії приблизно на 23%.

Aughinish заявила, що співпрацювала з ірландським урядом під час перевірки та разом із Rusal розробила механізм для посилення контролю за подальшим рухом своєї продукції.

Нагадаємо:

В Ірландії продовжує працювати завод Aughinish Alumina, який належить російській "Русал" і легально експортує глинозем до Росії, де ця сировина може потрапляти у військове виробництво.