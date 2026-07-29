На Київщині відновили світло для 50 тисяч родин після негоди

Енергетикам вдалось відновити світло для споживачів після того, як у ніч на 28 липня масштабна негода спричинила падіння дерев, які пошкодили повітряні лінії електропередачі.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За повідомленням компанії – енергетики працювали в посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в усіх оселях.

Наразі ремонт основної мережі завершено, 50 000 абонентів знову з електрикою.

Нагадаємо:

Через аварійно-відновлювальні роботи значна частина міста Херсон опинилась без світла.

Внаслідок російських атак на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Запорізькій і Миколаївській областях, також понад 30 населених пунктів залишаються знеструмленими через негоду.