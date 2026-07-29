У Херсоні зникло світло

Через аварійно-відновлювальні роботи значна частина міста Херсон опинилась без світла.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах електропостачання місто частково знеструмлено", – написав він.

Про причини та місце аварійно-відновлювальних робіт не повідомляють.

Нагадаємо:

Внаслідок російських атак на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Запорізькій і Миколаївській областях, також понад 30 населених пунктів залишаються знеструмленими через негоду.