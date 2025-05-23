Молдова позбавила "дочку" "Газпрому" права постачати газ населенню

Національне агентство з регулювання в енергетиці Молдови позбавило компанію Moldovagaz, контрольний пакет акцій якої належить російському "Газпрому", статусу основного постачальника природного газу у країні.

Про це йдеться у повідомленні молдавського регулятора.

З 1 серпня 2025 року функцію постачання газу населенню та малим підприємствам перейме державна компанія "Energocom", яку ANRE призначила постачальником із зобов’язаннями надавати послуги загального інтересу строком на три роки.

Таке рішення ухвалене у зв’язку з тим, що "Moldovagaz" не змогла виконати вимогу про розділення діяльності з транспортування і постачання газу, що є обов’язковим згідно з молдовським законодавством.

Цей крок, як пояснюють у ANRE, спрямований на гарантування безперервного постачання енергоносіїв.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан у грудні 2024 року доручив уряду підготуватися до потенційної націоналізації газової компанії "Молдовагаз", половина акцій якої перебуває у власності російського Газпрому.