"Газпром" не платитиме річні дивіденди четвертий рік поспіль

Рада директорів "Газпрому" ухвалила рішення не виплачувати дивіденди від прибутку за 2024 рік.

Про це пише російський "Коммерсант".

Реакція інвесторів на таке рішення була негативною. Котирування акцій "Газпрому" на торгах Московської біржі протягом п'яти хвилин втратили понад 2%, наближаючись до позначки 130 руб, мінімуму з 16 квітня.

Як пише видання, рішення ради директорів корпорації було загалом очікуваним для учасників ринку. Навіть попри те, що, згідно зі звітністю за МСФЗ, "Газпром" у 2024 році одержав чистий прибуток у розмірі 1,32 трлн руб. (проти збитку в 0,58 трлн руб. у 2023 році), а також попри вимоги до держкомпаній виплачувати дивіденди в розмірі 50% чистого прибутку.

Востаннє "Газпром" платив дивіденди за підсумками року у 2020 - на загальну суму 291 млрд рублів.

У 2022 році рада директорів компанії запропонувала виплатити дивіденди за 2021 рік, проте на річних зборах акціонери (контрольний пакет знаходиться у держави) не підтримали цю пропозицію.

Втім, у 2022 році компанія все ж виплатила дивіденди за перше півріччя, сума становила понад 1,2 трлн рублів завдяки рекордно високим цінам на газ після початку вторгнення РФ в Україну.

Держава РФ контролює понад 50% акцій "Газпрому" безпосередньо (38,37%) і через держкомпанії АТ «Роснефтегаз» (10,97%) і «Росгазифікація» (0,89%).

Нагадаємо:

У квітні російський "Газпром", який накопичив трильйон рублів чистого збитку тільки за 2025 рік та втратив ринок газу Європи, просить уряд РФ знизити податки.

У 2023 році "Газпром" отримав рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд і став найзбитковішою компанією Росії.