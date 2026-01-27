Транзит до Угорщини й Словаччини: РФ вперше вдарила по нафтопроводу "Дружба" – enkorr

Російські війська завдали удару по об'єкту інфраструктури в місті Броди Львівської області. Цей об'єкт пов'язаний з нафтопроводом "Дружба".

Про це повідомило профільне видання enkorr.

Як повідомлялося, у місті Броди на Львівщині 27 січня після російської атаки загорілися нафтопродукти та виникло задимлення. Пізніше про цю атаку повідомив і "Нафтогаз".

Про пожежу на об'єкті також повідомила Бродівська міська рада. Після атаки в місті скасували навчання у школах, мешканців закликали залишатися вдома та за можливості не виходити на вулицю. Дитячі садки працюють із щільно зачиненими вікнами та дверима. Аналогічні рекомендації надано й жителям міста.

За інформацією enkorr, йдеться про об'єкт, пов'язаний з нафтопроводом "Дружба". Цей нафтопровід залишається діючим і використовується для транспортування російської нафти до Угорщини і Словаччини.

"Варто зазначити, що раніше атак по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" на території України не фіксували", - написало видання.

Нагадаємо:

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб 27 січня зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне на Львівщині.