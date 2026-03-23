Львів розриває контракт з поляками щодо будівництва сміттєпереробного заводу

Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" надіслало підряднику Control Process S.A. повідомлення про розірвання контракту на будівництво комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у Львові.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Рішення ухвалили після тривалого невиконання підрядником своїх зобов'язань за контрактом, говориться у повідомленні.

У комунальному підприємстві наголошують, що підстави для такого кроку є вагомими та документально підтвердженими.

Впродовж 2025 року підрядник неодноразово отримував офіційні повідомлення від інженера про порушення умов контракту та вимоги їх усунути.

Підрядник зокрема не завершив виготовлення проєктної документації та відмовився передати її замовнику — ЛКП "Зелене місто" та не доставив частину обладнання, яке фінансується Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P).

Він також відмовився виконувати окремі роботи, передбачені контрактом та допустити на майданчик іншого підрядника, який мав виконувати роботи із підключення зовнішнього електропостачання об'єкта.

"Попри надані додаткові терміни для виправлення ситуації, жодне з цих порушень компанія Control Process S.A. не усунула", – говориться у повідомленні.

Також підрядник намагався перешкодити отриманню банківської гарантії, яку витребувало ЛКП "Зелене місто". Це стало додатковою підставою для розірвання контракту.

За умовами договору, розірвання контракту набуде чинності через 14 днів з моменту направлення повідомлення — тобто 6 квітня 2026 року.

У ЛКП "Зелене місто" наголошують, що надавали підряднику достатньо часу для виправлення ситуації. А тепер діють відповідно до передбачених процедур.

Раніше повідомлялося, що у серпні 2025 року львівська поліція відкрила кримінальне провадження через можливі зловживання під час будівництва сміттєпереробного заводу. Польську компанію-підрядника та невстановлених службовців Львівської міської ради підозрюють у розтраті бюджетних коштів.

Загальна вартість контракту становить понад 40 мільйонів євро.