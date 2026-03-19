Верховний Суд відібрав у забудовника велику ділянку біля Львова

Верховний Суд ухвалив рішення повернути Львівській громаді 1,6 га в Лисиничах біля Львова, визнавши недійсним договір оренди, укладений сільрадою із забудовником ТОВ "Рубін-Автоспец".

Про це пише Zaxid.Net

Як повідомили в юридичному департаменті Львівської міськради, проблему виявили ще у 2018 році. Тоді сільська рада віддала землю під забудову без обов'язкової грошової оцінки.

"У результаті компанія отримала ділянки майже за безцінь, близько 52 тис. грн на рік, хоча стартова ціна мала бути щонайменше вдвічі вищою. Суди підтвердили і ще один важливий факт: торги були фіктивними – без реальної конкуренції, з пов'язаними між собою учасниками", – сказано в повідомленні юристів міськради.

Раніше Верховний Суд остаточно повернув громаді ще дві ділянки на 1,7 га та 1,3 га. У судах залишаються ще дві справи – щодо 1,7 га та 3,66 га. Загалом йдеться майже про 10 гектарів землі, де планували збудувати житловий комплекс Greenville Prostir.

За даними YouControl, власницею ТОВ "Рубін-Автоспец" є мешканка Трускавця Наталія Дубик – керівниця проєктів будівельної компанії Greenville.

В компанії Greenville вважають, що земельні торги, внаслідок якої Greenville отримав цю та інші ділянки у селі, відбулись законно, а єдина претензія прокуратури була у розмірі орендної плати за цю землю, яку встановила Лисинецька сільрада.

Рішення Верховного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо:

Суд задовольнив позов прокуратури та повернув у державну власність понад 28 гектарів земель у прикордонній смузі на Харківщині.