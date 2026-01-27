У місті Броди на Львівщині після російської атаки загорілися нафтопродукти та виникло задимлення.

Про надзвичайну ситуацію інформує Бродівська міська рада

"Внаслідок надзвичайної ситуації виникло задимлення в результаті згорання нафтопродуктів", – повідомила міськрада.

Мешканцям рекомендували зачинити щільно вікна і не виходити без потреби на вулицю.

"Якщо є необхідність, одягніть зволожену маску або респіратор. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями дихальної системи", – говориться у повідомленні.

Розпочато проведення замірів повітря в населених пунктах на вміст шкідливих речовин продуктів згорання. Про результати замірів буде повідомлено додатково.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у Львівській області ворог атакував обʼєкт інфраструктури.

"На місці працюють всі профільні служби. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо:

У ніч на 27 січня російські загарбники атакували 165 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, "Гербера", "Італмас" та дронами інших типів, близько 100 із них ''Шахеди".

Повідомлялося, що 22 людини постраждали внаслідок російського удару безпілотниками по місту Одеса вночі 27 січня.

Російські війська били по по критичній та соціальній інфраструктурі на Херсонщині і протягом доби пошкодили будинки, стільникову вежу та готель.